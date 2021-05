Governo municipal aumentou o valor do aluguel social para R$ 550 Divulgação

Publicado 17/05/2021 21:14

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou que a prefeitura começa a pagar, a partir do dia 10 de junho, o novo valor do Aluguel Social municipal. O aumento foi sancionado no dia 12 de maio e publicado no Diário Oficial. Os beneficiários passam a receber R$ 550m um reajuste de 10% em relação ao valor anterior. Atualmente, 174 famílias são beneficiadas pelo aluguel pago pelo município.



O Aluguel Social, que é destinado a atender necessidades de famílias que perderam seus imóveis em função das chuvas no município ou pela situação de risco, não era reajustado desde 2014.

“São sete anos sem reajuste. As famílias que são cadastradas no Aluguel Social do município, pago pela Prefeitura, poderão contar com novos valores a partir do mês que vem. É um recurso importante, que faz diferença no orçamento das famílias”, disse Hammes, lembrando que a Prefeitura também vai criar uma comissão para fazer o acompanhamento do benefício e analisar reajustes, o que deverá ser feito anualmente: “É importante termos este dispositivo legal, assegurando a revisão anual dos valores”.

“Esse aumento no Aluguel Social é uma grande conquista, já que há sete anos não tinha um reajuste sequer. Os beneficiários poderão contar com os novos valores no mês que vem, um avanço do governo municipal em suas políticas sociais”, finalizou a secretária de assistência social, Rosane Borsato.