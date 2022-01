Quedas de árvores foram as principais ocorrências registradas pela Defesa Civil - Divulgação/Ascom

Publicado 01/01/2022 18:05

Petrópolis - Com registro de chuva de intensidade fraca a moderada, de forma contínua ao longo da noite desta sexta (31) e madrugada de sábado (1º), a Prefeitura de Petrópolis, por meio das secretarias de Defesa Civil e Comdep, atuou para o atendimento de 15 ocorrências.

A maior parte dos chamados foi de quedas de árvores obstruindo vias. Não houve danos a residências ou vítimas. Na manhã deste sábado (1º), o prefeito Rubens Bomtempo percorreu alguns pontos da cidade para acompanhar a limpeza, liberação de vias e restabelecimento de serviços de energia e telefonia nas localidades atingidas.

Prefeito Rubens Bomtempo, na sede da Secretaria de Defesa Civil, acompanhando as ocorrências e o monitoramento com o secretário, o Tenente Coronel Gil Kempers e o diretor-presidente da Comdep, Léo França Divulgação/Ascom

A região do Vista Alegre, em Araras, foi uma das visitadas pelo prefeito, que acompanhou o trabalho dos agentes da Defesa Civil, Comdep e Enel. "Estamos reforçando nossas equipes para atender de forma célere todas as ocorrências que tivemos pela cidade ao longo dessa noite. Nesses primeiros dias de governo identificamos a necessidade imediata de um trabalho intensificado para a poda de árvores da cidade", destacou Bomtempo.

Ele busca agora o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro para a obtenção de caminhão específico para a realização de poda de árvore: “Identificamos que muitos dos casos de queda de árvore são resultado da falta do serviço de poda, que vamos retomar com esse apoio, tendo em vista que o caminhão da prefeitura, destinado a esse trabalho, foi encontrado quebrado pela atual gestão”.



Após percorrer os locais afetados, o prefeito esteve na sede da Defesa Civil para acompanhar as demais ocorrências registradas pela cidade. Até a manhã deste sábado, houve chamados de queda de árvore nas localidades da Fazenda Inglesa (2), Centro (2), Castelânea (1), Duarte da Silveira (1) , Bingen (1), Samambaia (1), Caxambu (1), Vale do Cuiabá (1) e Mosela (1).

Houve registro de três deslizamentos em Corrêas (2) e Bataillard (1). Os agentes também atuaram em uma situação de risco de queda de poste no Vale do Cuiabá. “Estamos com nossas equipes reforçadas para realizar o atendimento de forma ágil por toda a cidade. Estamos em monitoramento contínuo para a identificação de riscos para a cidade. Pedimos que a população fique atenta aos nossos alertas e ao sinal de riscos, entrem em contato com 199”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



Com a previsão de continuidade de chuva fraca a moderada para este sábado (01), com a possibilidade de afetar de forma mais intensa os terceiro e quarto distritos, a prefeitura estabeleceu um ponto de apoio na região de Barra Mansa.

Como medida preventiva, agentes da Defesa Civil e Comdep montaram uma base de trabalho em Pedro do Rio para agilizar o atendimento a possíveis ocorrências pelas localidades. “Isso vai facilitar o acesso a essas regiões mais distantes e garantir o atendimento mais rápido para a população”, destacou o diretor-presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), Leo França.



Até o momento, o maior acumulado de chuva foi no terceiro distrito, onde na região da Estrada do Cantagalo houve quase 40 milímetros nas últimas 24 horas. Para este sábado, a previsão é de céu encoberto a nublado, com chuva moderada durante o período. Para amanhã (2) as condições do tempo se repetem, com temperatura podendo variar de 17°C e máxima de 25°C.



Acumulados de chuva:

1º Distrito: Barão do Rio Branco - 21.75 mm/24h, 58 mm/48h, 58.5 mm/72h, 60.5 mm/96h;

2º Distrito: Bonfim - 22.75 mm/24h, 50.25 mm/48h, 51.5 mm/72h, 54.75 mm/96h;

3º Distrito: Estrada do Cantagalo - 39.09 mm/24h, 70.66 mm/48h, 81.46 mm/72h, 103.26 mm/96h;

4º Distrito: Capim Roxo - 27.25 mm/24h, 53.75 mm/48h, 53.75 mm/72h, 60.5 mm/96h;

5º Distrito: Posse - 33.5 mm/24h, 64.75 mm/48h, 64.75 mm/72h, 77 mm/96h.