Eduardo de Freitas Coutinho, cirurgião bucomaxilofacialDivulgação

Publicado 01/01/2022 18:46

Petrópolis - O Ano Novo chegou e com ele a vontade de cuidar mais da aparência da pele e do rosto. Assim como foi em 2021, as tendências dos procedimentos estéticos para 2022 visam ao autocuidado, mas com uma diferença: com o foco mais no aspecto natural do rosto. Utilização de fios de PDO, toxina botulínica (Botox), rinomodelação e preenchimentos labiais são algumas das técnicas que devem dominar o cenário em 2022, segundo os especialistas.

“As pessoas passaram a se importar mais com a saúde e o bem-estar devido a pandemia, dando mais atenção ao autocuidado. Com a chegada de novos hábitos, como as chamadas de vídeos e videoconferências, as pessoas passaram a se ver mais nas telas dos celulares e computadores, com isso houve aumento na procura por esses procedimentos”, comentou o cirurgião bucomaxilofacial, Eduardo de Freitas Coutinho.

Ele explica que com o uso das máscaras para proteção contra a COVID-19, a área dos olhos ganhou mais destaque e passou a ser mais percebida pelas pessoas: “O foco se tornou os olhos neste momento de pandemia e com isso a harmonização facial ganhou força em 2021 e continua como tendência para 2022. Procedimentos estéticos que visam harmonizar essa área, melhorando o aspecto de cansaço e de menos estressado serão os mais procurados”.

Além da área dos olhos, as regiões do nariz e boca também estarão no foco em 2022. Para o especialista, nesses locais a procura pelos procedimentos tem o objetivo de mostrar naturalidade e jovialidade, sem excessos e exageros. “A tendência é ser o mais natural possível. Os pontos fortes para o próximo ano são: naturalidade e controle do envelhecimento”, comentou o cirurgião, ressaltando que seja qual for o procedimento escolhido, o importante é que seja feito por um profissional qualificado, habilitado e com produtos de alta tecnologia, para garantir maior durabilidade e segurança ao paciente.

Eduardo ressalta também que os preenchimentos labiais continuam sendo os mais queridinhos, mas em 2022 a tendência é que essa técnica seja feita para promover uma aparência natural: “Priorizar-se no próximo ano. É o novo ciclo onde a felicidade que chegar dependerá só de você. O mais importante é se sentir bem, estar com autoestima elevada e ter em mente o autocuidado. O ano de 2022 vem mostrar que a beleza natural e única de cada um é o mais importante”.

Nascido em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, Eduardo de Freitas Coutinho, ingressou aos 16 anos na faculdade de odontologia. Aos 21 anos começou residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilo facial e, durante três anos, fez residência em cirurgia, atuando com todo tipo de trauma de face, lesões, disfunções maxilofaciais.

Além de em sua cidade natal e no Rio de Janeiro, o cirurgião também atende pacientes em Petrópolis.