A mãe Vanessa e o pai Lucas com o filho João Lucas no colo - Divulgação/Ascom

Publicado 01/01/2022 20:59

Petrópolis - O ano de 2022 começou de uma maneira muito especial para Vanessa de Oliveira Silva e Lucas Amorim: o primeiro filho do casal, João Lucas Oliveira da Silva Amorim, foi o primeiro bebê nascido neste ano no Hospital Alcides Carneiro (HAC). O menino veio ao mundo à 00h54, com 3,1 quilos e medindo 48,5 cm.

"A ficha não cai até o nascimento. Quando a gente vê o nosso filho, tudo muda, é uma sensação totalmente diferente", disse a mãe orgulhosa Vanessa. "Foi um sonho realizado. O parto durou 24 minutos, mas graças a Deus correu tudo bem. Agradeço a equipe, que foi muito prestativa", declarou o pai Lucas.

O primeiro bebê nascido no HAC passa bem. A maternidade da unidade é referência regional, com estrutura que inclui a UTI neonatal.