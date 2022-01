Celulares apreendidos com o suspeito; homem tentou fugir da Polícia em uma motocicleta - Divulgação/PM

Publicado 02/01/2022 08:56 | Atualizado 02/01/2022 09:06

Petrópolis - Na tarde deste sábado (1º), Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 3° Cia do 26° BPM de Petrópolis, detiveram um homem por roubo no bairro Valparaíso.

Na ação, os militares foram informados sobre um roubo em andamento, onde detiveram o acusado com quatro celulares, produto do crime. O detido, após praticar o delito, tentou fugir em uma motocicleta, mas foi capturado pelos agentes.

A ocorrência foi registrada na 105º DP, no Retiro, sendo o homem autuado no Artigo 157 do Código Penal (roubo).