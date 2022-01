Boletim de alerta da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Boletim de alerta da Defesa Civil de PetrópolisReprodução

Publicado 03/01/2022 17:02

Petrópolis - Ao longo do fim de semana prolongado, com chuva que afeta a cidade desde a véspera do feriado de fim de ano, a Secretaria de Defesa Civil atendeu 51 ocorrências. Ainda na manhã desta segunda-feira (3), houve casos em decorrência dos últimos dias de chuva.

Com a permanência da instabilidade do tempo, causada pela atuação de uma Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a Defesa Civil mantém o estágio operacional de Atenção, estabelecido desde o dia 29 de dezembro. Para esta segunda (3) ainda há previsão de chuva moderada de forma isolada, podendo ganhar força no período da tarde.



A maior parte das ocorrências registradas nos últimos quatro dias foi de queda de árvores em vias. Todos os chamados foram atendidos pela Defesa Civil que atuou com reforço nas equipes, juntamente com os agentes da COMDEP e ENEL. Todas as localidades tiveram as vias liberadas, sendo feita a retirada das árvores e a limpeza dos trechos. Nos casos em que houve a necessidade, a ENEL foi acionada para o restabelecimento dos serviços de energia.



Para hoje (3), o tempo se mantém em condições instáveis, tendo céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada, podendo ser mais intensa entre a tarde e noite. O mesmo se mantém para esta terça-feira (4), quando também pode haver ocorrência de ventos de intensidade moderada e rajadas ocasionais de vento forte pela manhã. A temperatura pode variar entre 17°C a 25°C.