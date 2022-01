Drogas apreendidas pela Polícia Militar no Quarteirão Ingelheim - Divulgação/PM

Drogas apreendidas pela Polícia Militar no Quarteirão IngelheimDivulgação/PM

Publicado 03/01/2022 17:10 | Atualizado 03/01/2022 17:11

Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira (3), Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2° Cia do 26° BPM de Petrópolis apreenderam drogas no bairro Quarteirão Ingelhein.

Na ação, os militares realizaram diligências em área de mata, onde recolheram 82 cápsulas de cocaína e 12 trouxinhas de maconha. A ocorrência foi registrada na 105º DP.