Lâmpadas de led serão instaladas na principal via de ligação entre Centro e distritosDivulgação/Ascom

Publicado 03/01/2022 20:21

Petrópolis - A avenida Barão do Rio Branco vai receber nova iluminação. Por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), a Prefeitura de Petrópolis está providenciando a compra de 250 lâmpadas de led que serão instaladas na principal via de ligação entre o Centro e os distritos. Desde o dia 22 de dezembro, Comdep e CPTrans já atuam na limpeza do local para revitalizar a via, com ações de capina, roçada, sinalização vertical e horizontal e limpeza de placas.

“A ‘Barão’ é uma das mais importantes vias do município e necessitava desse cuidado. As novas lâmpadas serão instaladas em toda sua extensão nos dois sentidos. Isso significa mais eficiência na iluminação e segurança para motoristas e pedestres, além de garantir economia para o município”, disse o vice-prefeito e secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Paulo Mustrangi.

O presidente da Comdep, Leonardo França, destaca que toda a cidade está sendo olhada com o merecido respeito e consideração. O mutirão de limpeza na Barão do Rio Branco envolve cerca de 60 colaboradores da companhia. “São ações simples, porém extremamente necessárias. Estamos comprometidos em buscar mais dignidade e qualidade de vida para todo o nosso povo”, disse.



As ações de recuperação da sinalização, segundo o presidente da CPTrans, Jamil Sabrá, foram iniciadas na pista sentido Centro, a partir do Retiro: “Estamos providenciando melhorias da sinalização como um todo. O trabalho inclui a revitalização de faixas de pedestres, entre outros serviços fundamentais. A integração entre os órgãos do governo municipal é essencial para a cidade”.