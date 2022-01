Prefeitura recebe representantes da Enel para alinhar ações de recuperação de danos após as chuvas | Petrópolis | O Dia

Reunião do governo municipal com representantes da Enel Distribuição Rio - Divulgação/Ascom

Publicado 03/01/2022 20:32

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis realizou nesta segunda-feira (3) uma reunião com representantes da Enel Distribuição Rio, empresa responsável pelo fornecimento de energia em Petrópolis, sobre a resposta às chuvas que atingiram a cidade desde o dia 27 de dezembro. Mais de 70 árvores caíram, 40 postes foram trocados apenas nestes últimos dias, e 15 quilômetros de redes elétricas foram danificados, atingindo 240 mil clientes, segundo a concessionária. O governo municipal se colocou à disposição para auxiliar no restabelecimento da normalidade nos locais que foram afetados.

O prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, destacou que o governo municipal busca de todas as maneiras diminuir os impactos com políticas de redução de danos: “Por isso recriamos o Comitê de Ações Emergenciais, que reúne todas as secretarias e os entes importantes para fazer com que as ações sejam contundentes e atenuem o estrago no tecido social, tanto nas principais vias quanto nos locais periféricos".

A concessionária teve dificuldade de acesso para realizar os reparos devido à lama. De acordo com a Enel, mais de 2300 turnos de equipes de toda a área (Região Serrana, Magé, São Gonçalo, Niterói, Macaé, Cabo Frio, Campos e Angra dos Reis) foram direcionados para Petrópolis, sete vezes mais que o normal.

Bomtempo destacou que Petrópolis está dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA): “A Prefeitura vai construir políticas de prevenção com podas de árvores, com muito afinco, sendo prioridade da Secretaria de Meio Ambiente, Comdep e quem trabalha diretamente na área”.

O prefeito esteve em Araras no primeiro dia do ano, quando visitou comunidades afetadas, como o Vista Alegre. “O Comitê de Ações Emergenciais acontece não só de forma virtual, mas, principalmente, presencial. Temos o Plano Verão e estamos envolvidos na missão de melhorar a cidade. Sei que é duro as pessoas ficarem 24h e até 48h sem energia. Isso não pode acontecer”, afirmou Bomtempo.

O vice-prefeito, Paulo Mustrangi, disse que “é fundamental ter parcerias para que o governo possa apresentar soluções rapidamente e agir em conjunto. Essa interação com a Enel vai possibilitar o atendimento mais rápido. Acredito que essa parceria gere credibilidade junto à população”.

Para a secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, é o governo precisa diálogo permanente com todos os atores integrados e buscar solução no menor espaço de tempo. “Sabemos que as pessoas estão abaladas, sem tranquilidade e ninguém consegue viver sem energia elétrica. Precisamos construir cada dia mais diálogo com a comunidade e aperfeiçoar para ter a população junto da gente”, finalizou.