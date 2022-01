Quem realizar o pagamento do IPTU até o dia 6 garante 10% de redução no valor do imposto - Reprodução

Publicado 04/01/2022 20:48

Petrópolis - A partir desta terça-feira (4), o contribuinte petropolitano tem mais um polo de atendimento para retirada da segunda via do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). O Instituto de Previdência de Petrópolis (Inpas) estará aberto de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, para cota única ou retirada do carnê. A iniciativa vem de uma parceria do instituto com a Secretaria de Fazenda.

“Esse é mais um meio de facilitar o acesso do cidadão ao carnê ou cota única do IPTU. Além disso, também está disponível em nosso site (www.inpas.rj.gov.br) e no site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br), os links para que a regularização seja feita na internet”, explica o presidente do Inpas, Claudinei Portugal.

O Inpas está localizado na sala 101 do Edifício Cinda, que fica na Rua Dr. Alencar Lima, 35, Centro. Não é necessário agendamento.

Descontos

A cota única garante desconto ao contribuinte. Quem realizar o pagamento até o dia 6, garante 10% de redução no valor. Já até o dia 7 de fevereiro, é possível o abatimento de 7%. Aqueles que pagarem até o dia 7 de março, podem conseguir 5% a menos no valor total.

“Também estamos com um posto de atendimento no Centro de Cultura, como alternativa para quem deseja garantir o desconto. O pagamento da cota única é importante para o cidadão, garantindo a redução do valor total, mas, principalmente para a cidade, que terá condições de investir em áreas sociais”, disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.