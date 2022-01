Comissão de Organização e Monitoramento de Eventos se reunirá a cada 15 dias - Divulgação/Ascom

Publicado 04/01/2022 20:51

Petrópolis - Petrópolis já conta com uma comissão permanente para organizar e monitorar os eventos públicos e privados que acontecem na cidade ao longo do ano. A proposta é que os diferentes atores envolvidos com os eventos participem da comissão, para garantir o sucesso dos eventos, sem que haja impactos negativos na mobilidade urbana, na limpeza única e na saúde pública.

A Comissão de Organização e Monitoramento de Eventos foi criada pela Prefeitura, neste início de governo, será coordenada pela Turispetro e se reunirá a cada 15 dias. A primeira reunião foi realizada na manhã desta terça-feira (4), na sede do Turispetro, na Avenida Koeler.

“A proposta é que os eventos sempre tenham uma organização, com impacto negativo em nada para a cidade, seja no trânsito ou na limpeza urbana. Para que a população não sofra com esses eventos que trazem muitos benefícios para a cidade, para o turismo e para a geração de emprego e renda. A Secretaria de Saúde, por exemplo, sempre estará muito presente, por conta da nossa preocupação com a pandemia. Assim, com antecedência e planejamento, nós profissionalizamos os eventos. Os guias de turismo poderão trabalhar melhor esses eventos”, disse a secretária da Turispetro, Silvia Guedon.

Na primeira reunião, entre os participantes, estavam os secretários municipais Paulo Roberto Patuléa (Fazenda), Marcelo Soares (Desenvolvimento Econômico), Miguel Barreto (Procuradoria-Geral) e Diana Iliescu (Instituto Municipal de Cultura). Também participaram representantes da Secretaria de Saúde e da CPTrans.