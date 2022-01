Prefeito Rubens Bomtempo reuniu servidores das secretarias de Administração e Recursos Humanos e Assistência Social para um café da manhã - Divulgação/Ascom

Prefeito Rubens Bomtempo reuniu servidores das secretarias de Administração e Recursos Humanos e Assistência Social para um café da manhã

Publicado 04/01/2022 21:03

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, reuniu na manhã desta terça-feira (4) servidores das secretarias de Administração e Recursos Humanos e Assistência Social para um café da manhã. O objetivo foi dialogar com os funcionários e entender melhor as principais demandas de cada área do serviço público. Durante o evento, Bomtempo fez um anúncio importante: primeiro passo para a realização de um concurso público no município, a comissão organizadora da licitação foi criada.

“Encontramos a administração com muitos problemas. Os principais são os precatórios, comprometendo uma fatia importante; e a queda do Índice de Participação dos Municípios, que vai de 2,43 para 1,48 neste período. Também enfrentamos uma situação grave com o Inpas, o nosso instituto de previdência. Hoje há um rombo grave nas contas. Também por isso estamos fazendo o concurso público, pois, além de tornar o serviço mais eficiente, vamos acelerar o processo de retomada da sustentabilidade da previdência municipal”, disse.

Durante a reunião com os servidores, o prefeito Bomtempo anunciou a instalação da comissão para elaborar o edital do concurso público. “Acredito que em agosto ou setembro nós já estejamos realizando a prova”, reforçou, ao lado do secretário de Administração, Ramon Mello.

A notícia do concurso público foi comemorada por funcionários experientes, que viram, ao longo do tempo, a aposentadoria de servidores do quadro e a não reposição, com a contratação de RPAs ou terceirizados. “A grande maioria dos terceirizados ou RPAs não são servidores, mas pessoas indicadas para ocuparem as funções. Quando o prefeito anuncia concurso, ao contrário do que se pode supor, ele não está negando a política, mas fazendo a boa política, revalorizando a carreira”, disse o diretor de Recursos Humanos da Prefeitura, Adriano Fonseca.



Recuperação do prédio

Durante reunião, Bomtempo também voltou a destacar as ações rápidas de recuperação do Centro Administrativo Frei Antônio Moser. “Estamos agilizando todas as ações jurídicas e administrativas para dar uma resposta rápida e recuperar o prédio. Vamos resgatar o objetivo inicial do prédio”, disse.

Na última semana, Comdep e Secretaria de Administração e Recursos Humanos, realizaram um mutirão no local para a retirada de entulhos referentes do incêndio ocorrido no espaço em janeiro de 2020. “Foi um ato simbólico em homenagem ao Frei Antônio Moser, que dá nome ao nosso Centro Administrativo e de respeito a todos os funcionários, que precisam de mais dignidade e condições de trabalho adequadas. Foram retirados dois caminhões de resíduos que estavam abandonados em uma sala”, disse o secretário Ramon Mello.