Bomtempo pediu que todos os entraves, principalmente aqueles relacionados ao Palácio de Cristal, sejam vencidos - Divulgação/Ascom

Publicado 05/01/2022 21:24

Petrópolis - Prefeitura e representantes da Caixa Econômica Federal se reuniram na manhã desta quarta-feira (5) para apresentação de um balanço dos contratos e convênios em andamento no município. Palácio de Cristal, Theatro Dom Pedro e Casa de Santos Dumont foram os principais pontos abordados no encontro.

Além de estreitar o contato entre as instituições e dar celeridade aos trabalhos, o objetivo da reunião era garantir a retomada das obras e desburocratizar as ações. “Efetivamente, hoje é o 10º dia de trabalho e é preciso analisar cada um desses processos para agilizar as execuções dos serviços e resolver todas as pendências. Entendo que caminhamos mais rápido se estivermos juntos e, assim, temos mais eficiência na prestação de serviços para a população”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Além do vice-prefeito e secretário de Obras, Habitação e Regularização Fundiária, Paulo Mustrangi; do subsecretário de Obras, Aldir Cony; e o coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, Thiago Damaceno, o encontro reuniu o gerente de unidade de governo da CEF, André Felipe Pery Gonçalves, Superintendente da Região Serrana da CEF, Pedro Matoso e Leonardo Dias da Silva, superintende de Governo.

“Foram apresentadas análises dos principais projetos. Nosso objetivo é garantir os benefícios para a nossa população. Os representantes da CEF esclareceram as dúvidas e sinalizaram, inclusive, a possibilidade de buscarmos novos investimentos para o município, que está bem avaliado”, disse Mustrangi.

Na reunião, Bomtempo pediu que todos os entraves, principalmente aqueles relacionados ao Palácio de Cristal, sejam vencidos. Isso porque, a intenção é que o ponto turístico seja devolvido a cidade ainda no primeiro semestre deste ano, antes do Dia do Colono Alemão, comemorado em 29 de junho.