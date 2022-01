Reunião foi realizada de forma virtual - Divulgação/Ascom

Reunião foi realizada de forma virtualDivulgação/Ascom

Publicado 06/01/2022 19:39

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis promoveu na tarde desta quinta-feira (6) uma reunião para tratar do Conjunto Habitacional do Vicenzo Rivetti. Participaram representantes do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, da Caixa Econômica Federal (CEF) e de uma das empresas contratadas pela Caixa para fazer as obras de reparos nos problemas construtivos do condomínio.

O objetivo da reunião, realizada de forma remota, foi a nova gestão da Prefeitura, que assumiu a administração no fim de dezembro, se inteirar sobre a retomada das obras pela Caixa no condomínio.



Como explicou o assessor especial de governo, Felippe Rocha, que representou a Prefeitura na reunião, a proposta é que essas reuniões sejam permanentes, de modo a aproximar os moradores dos atores envolvidos com as obras do conjunto habitacional.