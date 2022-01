Boletim meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Publicado 07/01/2022 12:31

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis mantém Estágio Operacional de Atenção para o município, desde a última quinta-feira (6), tendo em vista a previsão de chuva moderada a forte que se concretizou na madrugada desta sexta (7), com condições para o aumento da intensidade da chuva ao longo do dia.

Nas ultimas 24 horas, o maior acumulado de chuva foi registrado no Quitandinha, com 125,5 milímetros. Desde ontem, foram registradas 13 ocorrências, sendo maior parte de queda de árvores. Na manhã desta sexta, a Defesa Civil emitiu ainda, boletim geológico, em que informa risco para deslizamento alto, especificamente, para as regiões do primeiro distrito.



Durante a madrugada, as equipes da Defesa Civil mantiveram-se em sobreaviso para o atendimento de chamados por conta da chuva. Os agentes se deslocaram para a Posse, para a região da Jacuba, onde houve deslocamento de blocos rochosos. Nenhuma casa foi atingida e não houve interdição de vias. Na Rua Coronel Veiga, as equipes realizaram rondas para a identificação de inundações e atenderam um chamado de deslizamento em uma servidão, que foi interditada para a passagem de pedestres.



Ainda de acordo com boletim geológico, para o 2º, 3º e 4º distritos os acumulados podem gerar pequenos deslizamentos. Já no 5º distrito, a chuva localizada na região nas últimas 24h, deixa o distrito com risco moderado para deslizamentos.



O setor de monitoramento da Defesa Civil informa que o município está sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que tem como característica a ocorrência de chuva persistente. Assim, há previsão de chuva contínua, de intensidade moderada a forte ao longo desta sexta (7), que poderá se manter para os próximos dias. Dado este cenário são esperados volumes de chuva significativos para a cidade. Cabe destacar que a Defesa Civil realiza previsão de tempo de curto prazo, com o objetivo planejar as ações operacionais. Os boletins atualizados diariamente podem ser consultados através do link https://bit.ly/3vmRgZ2.



Últimos acumulados:

1º Distrito: LNCC às 08h

125.5 mm/24h 132.25 mm/48h 132.5 mm/72h 134 mm/96h

2º Distrito: Bonfim às 08h

48.25 mm/24h 75 mm/48h 75 mm/72h 75.25 mm/96h

3º Distrito: Itaipava às 08h

56.25 mm/24 81.5 mm/48h 81.5 mm/72h 82 mm/96h

4º Distrito: Capim Roxo às 08h

51.75 mm/24h 79.75 mm/48h 79.75 mm/72h 80.25 mm/96h

5º Distrito: Posse ás 08h

67.75 mm/24h 89.25 mm/48h 89.75 mm/96h 89.75 mm/96h