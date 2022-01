Concessionária realizou 38 contenções e ações preventivas na BR-040 em 2021 | Petrópolis | O Dia

Obras empregaram diferentes soluções de contenção e ocorreram em todos os trechos da rodovia - Divulgação/Concer

Publicado 07/01/2022 13:23

Petrópolis - A Concer - concessionária que administra a rodovia BR-040 no trecho Rio de Janeiro-Juiz de Fora - executou 38 intervenções em encostas da BR-040 no ano passado. Deste total, 28 obras foram de estabilização de talude e dez corresponderam a serviços preliminares de limpeza e remoção controlada de blocos rochosos em encostas, também decisivos para reduzir o risco de deslizamentos.

As obras empregaram diferentes soluções de contenção e ocorreram em todos os trechos da rodovia, abrangendo cidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais.



Duas obras permanecem em andamento em Duque de Caxias e Petrópolis. Outras duas intervenções também envolveram recuperação de dispositivos de drenagem.



O trecho que somou o maior número de intervenções foi o de Petrópolis (8), seguido de Minas Gerais (6), Areal (5), Duque de Caxias e Levy Gasparian (3) e Três Rios (2). Já os serviços de limpeza e bate-choco, com remoção controlada de rochas, ocorreram em encostas de Areal (5), Petrópolis (3), Três Rios e Minas Gerais (1).