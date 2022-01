Rua Coronel Veiga é um dos principais pontos de alagamento em casos de chuvas fortes - Reprodução

Publicado 07/01/2022 14:00

Petrópolis - Com a chuva que se mantém de forma contínua em Petrópolis, a Secretaria de Defesa Civil bloqueou a rua Coronel Veiga, no início da tarde desta sexta-feira (7). Agentes da CPTRans foram acionados para dar suporte para o fechamento da via no trecho entre as Duas Pontes e Ponte Fones, onde foi registrada inundação. Com o aumento do número de ocorrências e manutenção da previsão de chuva, a Defesa Civil estabelece Estágio Operacional de Alerta.

Ao todo, 30 agentes estão em atuação para o atendimento a ocorrências registradas por conta da chuva, que afeta a cidade desde a noite desta quinta-feira (6). Até o momento são 43 chamados, sendo a maioria, 18 deles, para casos de deslizamentos. Até o momento foram 10 situações de queda de árvore e os demais atendimentos foram de avaliações geológicas, de risco estrutural, problemas em via e infiltração.

De acordo com o setor de monitoramento da Defesa Civil, o município está sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), com isso a previsão é de chuva moderada a forte para esta sexta-feira (7), se estendendo até este sábado (8). A Defesa Civil mantém o reforço das equipes com agentes operacionais, técnicos, engenheiros, geólogos e assistentes sociais.