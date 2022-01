Prefeito Rubens Bomtempo ao lado do procurador-geral do município, Miguel Barreto; e do secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa - Divulgação/Ascom

Prefeito Rubens Bomtempo ao lado do procurador-geral do município, Miguel Barreto; e do secretário de Fazenda, Paulo Roberto PatuléaDivulgação/Ascom

Publicado 08/01/2022 08:03

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis regularizou, nesta sexta-feira (7), os débitos deixados com o Hospital Clínico de Corrêas (HCC), quitando duas faturas do parcelamento de confissão de dívida que foram deixadas em atraso pelo governo anterior. O prefeito Rubens Bomtempo determinou a quitação, que já foi efetuada.



“Quero tranquilizar tanto os funcionários do HCC quanto os pacientes que são atendidos pela unidade hospitalar. Estamos levantando todas as dívidas do município com os fornecedores, nas mais diversas áreas, e encontramos esta situação. Manter o funcionamento da rede de saúde é a nossa prioridade”, disse Bomtempo.



Ao lado do procurador-geral do município, Miguel Barreto; e do secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa, Bomtempo destacou que a parcela de dezembro, que vence no dia 25 de janeiro, também será quitada na data correta. “Nosso objetivo é regularizar a situação de todos os fornecedores e resgatar a credibilidade da Prefeitura”, destacou Patuléa.

O HCC emitiu uma nota de esclarecimento após o pagamento feito pelo Governo Municipal:

O Hospital Clínico de Corrêas (HCC) volta a esclarecer que está sob nova direção há pouco tempo e vem encontrando dificuldades para efetuar a normalização do pagamento de seus colaboradores. Aproveitamos para afirmar que o HCC e o governo municipal estão unidos com o objetivo de resolução imediata da questão.



Recentes episódios de hackeamento do Ministério da Saúde fizeram com que a Secretaria Municipal de Saúde e o HCC tivessem dificuldades no recebimento do custeio. Até a próxima segunda-feira (10/01/2022) estarão sendo normalizados todos os pagamentos da unidade.



Vale ressaltar que a situação a ser normalizada não afetou o compromisso profissional de acolhimento e que todos os nossos internos vêm sendo atendidos e tratados dentro da normalidade, com alimentação, medicações e cuidados básicos necessários diariamente.