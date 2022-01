Cerca de 200 ocorrências registradas pela Defesa Civil até o momento - Divulgação/Ascom

Publicado 08/01/2022 19:35

Petrópolis - Mais de 200 funcionários, 21 caminhões e sete máquinas retroescavadeiras, todos da Prefeitura de Petrópolis, atuaram na resposta às chuvas dos últimos três dias. O prefeito Rubens Bomtempo determinou a presença de toda a equipe da Prefeitura nas ruas para resgatar a normalidade e atender às famílias o mais rápido possível.

Mesmo sem as máquinas e caminhões adquiridos em 2015, e que foram entregues à nova gestão sucateados, sem as mínimas condições de uso, o governo municipal garantiu a desobstrução de vias e o atendimento às cerca de 200 ocorrências registradas pela Defesa Civil até o momento.



"Em um momento como esse, não tem sábado, domingo nem folga: todos estão mobilizados para recuperar a cidade. Estamos aqui para trabalhar com seriedade, respeito pela população e maturidade. A força de Petrópolis e dos petropolitanos está fazendo com que a nossa cidade saia mais forte desse processo, com a altivez que sempre marcou o nosso povo", declarou Bomtempo.



Bomtempo percorreu as áreas mais atingidas durante todo o sábado. Além de comunidades da zona sul, ele esteve ainda na Estrada do Contorno, Corrêas, e Carangola e visitou os pontos de apoio do Floresta e na região do Quitandinha. "Estamos atuando, principalmente, nos pontos mais atingidos. As equipes operacionais estão nas ruas, assim como todo o maquinário do município. Este é um momento de emergência máximo e o trabalho demanda organização. A prioridade é o povo petropolitano, que não está sozinho", disse.



O prefeito determinou uma ação intersetorial que envolve, além da Defesa Civil; a Comdep e a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, que atuam com máquinas e caminhões desde a noite de sexta-feira (7); a Assistência Social, que atende as famílias atingidas; a Educação, que abriu pontos de apoio; a Saúde, que mobilizou equipes para o pronto atendimento; a Obras, realizando a desobstrução de galerias e a CPTrans, que trabalha para minimizar efeitos no trânsito.



"Quero agradecer muito a todo o empenho da equipe, que atuou de forma integrada. Todos os funcionários de todas as secretarias, as forças de segurança, como a nossa Guarda Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros; além de voluntários, empresários, além das equipes da Águas do Imperador e da Enel, colaboraram neste trabalho. O dia foi bastante produtivo e as ocorrências estão sendo atendidas pela Defesa Civil com agilidade. Além disso, garantimos o abastecimento dos pontos de apoio com comida, água e colchonetes, por exemplo, para podermos atender de forma digna as famílias que estão abrigadas ou que, porventura, procurem estes locais", completou o prefeito.



O secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, destacou a importância da ação intersetorial e orientou a população para a continuidade das chuvas nas próximas horas.



"Todas as equipes da Prefeitura estão trabalhando de forma integrada e isso resulta em uma resposta muito rápida, onde o cidadão se sente acolhido e tendo a demanda atendida no momento de maior emergência. Ainda existe previsão de chuva para as próximas horas, e seguem as recomendações para que as pessoas fiquem atentas a qualquer aviso de chuva forte. Quem mora em área de risco, mesmo sem sirene, deve procurar um cômodo mais seguro", alertou o secretário de Defesa Civil.



A mobilização de toda a equipe garantiu uma resposta rápida em toda a cidade. Moradora da Estrada do Paiolinho, em Pedro do Rio, a aposentada Maria Beatriz Figueiredo destacou a prontidão do governo municipal em atender as demandas.



"Quero parabenizar a ação da prefeitura, que está unindo forças com todos os envolvidos. Foi uma atitude rápida e séria, que é fundamental em uma hora como essa, de emergência", disse a moradora.