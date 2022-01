Prefeito Rubens Bomtempo visitou região do bairro Contorno para ver de perto estragos causados pelas chuvas que caem sobre a cidade - Divulgação/Ascom

08/01/2022

Petrópolis - A Prefeitura mantém o efetivo de toda a sua estrutura para garantir uma resposta rápida às chuvas. Desde a última sexta-feira (7), a Defesa Civil do município trabalha com efetivo reforçado e com uma base operacional na sede da Comdep, no Quitandinha, região com os maiores índices de chuva. Além disso, a Defesa Civil mantém equipes baseadas nas localidades de maior risco, principalmente para deslizamentos, que somam o maior número de casos com mais de 200 registros.

Dos dez pontos de apoio, que foram acionados para o acolhimento da população em caso de emergência, seis continuam abertos nas regiões do Quitandinha, Amazonas, Dr. Thouzet, São Sebastião, Independência e Floresta. As estruturas estão em funcionamento com profissionais da Saúde, Educação, Assistência Social, agentes comunitários, além da Defesa Civil para orientar as pessoas que precisarem sair de suas casas.



“O petropolitano, especialmente aquele que está sofrendo por conta das chuvas, não está sozinho. A Prefeitura montou estrutura que garante o atendimento imediato a todos os chamados e oferecer o suporte necessário para a população”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo, que esteve na região do bairro Contorno acompanhando os trabalhos de atendimento a ocorrências.



Além de deslizamentos, a Defesa Civil atendeu casos de quedas de árvores, avaliações estruturais e de risco geológico, infiltração e problemas em vias. As ocorrências foram registradas nas localidades da Mosela, Coronel Veiga, Samambaia, Independência, Bairro Castrioto, Carangola, Roseiral, Retiro, Estrada da Saudade, Caxambu, Quissamã, Quarteirão Brasileiro, Posse, Cascatinha, Quitandinha, Valparaíso, Fazenda Inglesa, Bonsucesso, Floresta, Alto da Serra, Chácara Flora, Morin, Bingen, Alto da Serra, Centro, Mosela, Duarte da Silveira, Vila Militar, Siméria, Saldanha Marinho e Caxambu.



Para a tarde e noite deste sábado (8) a previsão é de continuidade de chuva fraca a moderada, de forma contínua. Assim, tendo em permanência das condições de chuva e número elevado de ocorrências, a Defesa Civil mantém a cidade no Estágio Operacional de Alerta. Da mesma forma ainda está vigente o boletim geológico, que aponta risco muito alto para deslizamentos no primeiro distrito.



Últimos acumulados:

1º Distrito: São Sebastião Geo - 134 mm/24h, 316.6 mm/48h, 327.6 mm/72h, 327.6 mm/96h;

2º Distrito: Bonfim - 21 mm/24h, 73.75 mm/48h, 107 mm/72h, 107 mm/96h;

3º Distrito: Itaipava - 11.75 mm/24h, 69.5 mm/48h, 97.5 mm/72h, 97.5 mm/96h;

4º Distrito: Capim Roxo - 13.75 mm/24h, 67.7 mm/48h, 99.25 mm/72h, 99.25 mm/96h;

5º Distrito: Posse - 18.25 mm/24h, 88.25 mm/48h, 116.25 mm/96h, 120.75 mm/96h.