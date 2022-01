Agentes da Defesa Civil realizaram avaliações para riscos geológicos, de queda de árvores e vistorias em estrutura de residências - Divulgação

Publicado 10/01/2022 12:45

Petrópolis - Com a chuva que se mantém no município nesta segunda-feira (10), a Secretaria de Defesa Civil alerta para a instabilidade no tempo, que ainda oferece condições para novas ocorrências. Logo nas primeiras horas da manhã de hoje (10), as equipes já foram mobilizadas para o atendimento aos chamados, a maior parte deles de deslizamentos.

Os agentes também realizaram avaliações para riscos geológicos, de queda de árvores e vistorias em estrutura de residências. Desde a noite da última quinta (6), o tempo no município sofre com influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém as condições de chuva, de intensidade fraca a moderada, podendo ser forte ao longo da semana. Nesse cenário, a cidade continua em estágio operacional de alerta e ultrapassa 230 ocorrências em função da chuva constante.



As equipes de todos os setores da Prefeitura estão de prontidão e se organizam para dar suporte aos moradores afetados. A maior parte das ocorrências continua sendo de deslizamentos. A Defesa Civil pede que a população fique atenta a situações que podem representar risco, como surgimento de rachaduras em imóveis ou terrenos, suspeita de instabilidade no solo, afundamento de vias, inclinação de árvores e postes.

“Estamos com nossas equipes inteiramente dedicadas aos atendimentos que nesse momento se tornam emergenciais. É importante que a população tenha atenção aos nossos boletins e alertas que ainda podem ser emitidos e sigam nossas orientações de segurança”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



A previsão para a cidade nesta segunda (10) e terça-feira (11) é de tempo com nebulosidade elevada. Para o período, está prevista chuva fraca a moderada, podendo ganhar intensidade durante a tarde e noite. As condições são as mesmas para a quarta-feira (12), quando poderá ocorrer elevação da temperatura.

Com este cenário e maior disponibilidade de umidade, ainda haverá condições para pancadas de chuva moderada a forte, de forma isolada no município. O mesmo vale para quinta-feira (13). A previsão detalhada para a cidade também pode ser consultada através do link https://bit.ly/3vmRgZ2.