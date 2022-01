Ruas interditadas devido a alagamentos e deslizamentos de terra causam alterações na viagens de ônibus - Divulgação

Publicado 10/01/2022 18:03

Petrópolis - A chuva e as obstruções viárias em Petrópolis seguem interferindo na operação de algumas linhas de ônibus, nesta segunda-feira (10). Pista escorregadia, possibilidade de deslizamento, abertura de buraco e estacionamento irregular são os principais motivos para a alteração no atendimento à população em, pelo menos, oito comunidades.

A Petro Ita continua, desde a última sexta-feira, impossibilitada de atender a Rua João Evangélio, por conta da pista escorregadia, parando um quilômetro antes, no antigo ponto final, na Rua Indaiá. As linhas prejudicadas são a 448 – Olga Castrioto e 461 – Olga Castrioto (Via Alto da Serra).

Pela manhã, às 8h40, a queda de fiação elétrica na pista impediu a operação da linha 429 – Lagoinha até o ponto final, em um trecho de aproximadamente 500 metros. O ônibus cumpriu viagem, realizando a manobra na entrada do bairro Chácara Flora. A normalização do atendimento na região aconteceu por volta das 12h.

A Cidade das Hortênsias precisou temporariamente interromper a operação da linha 330 – Terminal Corrêas, que está impossibilitada de operar via Rua Pedro Elmer, devido ao risco de deslizamento de terra na pista, sem previsão de liberação do trecho totalmente interditado. A empresa transferiu todos os veículos para a linha 300 – Terminal Corrêas.

A abertura de um buraco na entrada da comunidade Spartaco Banal na sexta-feira continua alterando o trajeto do ônibus que faz a linha 310 – Spartaco Banal, que está provisoriamente seguindo sentido Cascatinha. O coletivo está atendendo ao ponto final, porém, sem operar por um trecho de 400 metros da Rua Pedro Elmer.

Já na manhã de hoje, o ônibus que faz a linha 521 – Monte Florido, da empresa Cascatinha, ficou preso próximo ao ponto final da região, devido ao estacionamento irregular de um veículo em uma curva. O caso foi registrado na primeira viagem, às 5h20, sendo o trecho liberado somente às 7h50, totalizando a perda de quatro viagens.

A Turp Transporte está com interferência na operação de duas linhas. A 707 – Fagundes está atendendo a localidade Posse dos Coqueiros somente até Olaria. O excesso de lama na região impossibilita a circulação do ônibus até o ponto final, em um trecho de 1,6 quilômetro. A linha 719 – Madame Machado também não está atendendo a aproximadamente 1,2 quilômetro da região Jardim Americano, em razão do afundamento da via.

O Setranspetro orienta que os passageiros baixem os aplicativos “Vá de Ônibus”, “Cittamobi”, “Petro Ita” e “Cascatinha”, para acompanhar em tempo real a localização dos ônibus em Petrópolis.