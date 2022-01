Boletim de alerta da Defesa Civil de Petrópolis desta segunda-feira (10) - Reprodução

Boletim de alerta da Defesa Civil de Petrópolis desta segunda-feira (10)Reprodução

Publicado 10/01/2022 19:32 | Atualizado 10/01/2022 19:32

Petrópolis - Em último aviso emitido na tarde desta segunda-feira (10), a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis reforça o estágio operacional de alerta para a cidade. A medida se faz necessária tendo em vista os acumulados de chuva registrados nos últimos quatro dias e a previsão de permanência de chuva para a noite desta segunda, que se mantém para terça (11) e quarta (12).

Desde a última quinta-feira (6), o acumulado pluviométrico no município é de 308.4 mm. Com esse cenário, a Defesa Civil mantém as equipes de sobreaviso, com o suporte de efetivo e estrutura de demais áreas da Prefeitura, que nos últimos dias têm trabalhado de forma intersetorial. Ao longo do dia foram atendidas 36 ocorrências, os casos de deslizamentos continuam predominando entre os chamados.



“Seguimos com toda nossa estrutura, atuando de forma integrada para oferecer o rápido atendimento à população”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo, que nos últimos dias designou que todas as secretarias atuassem em conjunto para garantir a manutenção dos serviços essenciais para a população.



Ao todo, nos últimos quatro dias, 259 ocorrências foram registradas, 167 de deslizamentos. Os agentes também realizaram vistorias para avaliação geológica, de estrutura em residências e vias, de risco de queda de árvores e postes, além das vistorias técnicas em locais que demandaram reavaliação dos engenheiros. “Mobilizamos toda a nossa equipe técnica para que os atendimentos sejam feitos de forma célere e garantir resposta rápida para a população”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



Para esta terça-feira (11) a Defesa Civil acionou todo o efetivo, que pelo sexto dia consecutivo, permanecerá de prontidão por conta da previsão de chuva, que ainda pode atingir a cidade. O município sofre a influência de uma a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que mantém a nebulosidade elevada, com chuva a qualquer momento. As condições de chuva moderada a forte permanecem até quinta-feira (13). Somente para a sexta-feira (14) há possibilidades de redução da chuva no município.