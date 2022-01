Polo de atendimento na Secretaria de Fazenda de Petrópolis - Divulgação/Ascom

Publicado 10/01/2022 20:23 | Atualizado 10/01/2022 22:11

Petrópolis - O morador de Petrópolis que não recebeu pelos Correios o carnê do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) já conta com 13 polos de atendimento, espalhados pelo município, para emitir a segunda via. Com o carnê em mãos, o contribuinte pode pagar, até o dia 20 de janeiro, o imposto com 10% de desconto, ficar em dia com as suas obrigações com o município e não precisar se preocupar com o IPTU até 2023. Nos polos de atendimento, o cidadão pode também retirar as guias das parcelas mensais, caso prefira parcelar o pagamento do IPTU ao longo do ano.

Os polos de atendimentos foram montados pela Prefeitura e funcionam nos bairros: Alto da Serra, Bingen, Cascatinha, Centro, Corrêas, Independência, Itaipava, Mosela, Pedro do Rio, Posse e Retiro. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, com exceção dos três polos do Centro (Secretaria de Fazenda, Inpas e Centro de Cultura), que funcionam das 9h às 17h. Além desses polos, o contribuinte pode também emitir a segunda via pela internet, no site da Prefeitura ( www.petropolis.rj.gov.br ).

O IPTU pode ser pago em agências bancárias, caixas eletrônicas e casas lotéricas, em todos os bancos (exceto o Bradesco).

“A Prefeitura procurou estar mais próxima do cidadão. São 13 polos espalhados por 11 bairros do município, facilitando a vida do contribuinte para que ele não tenha que fazer longos deslocamentos para emitir a segunda via do carnê do IPTU”, disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.

Abaixo, os endereços dos 13 polos de atendimento:

•ALTO DA SERRA – E. M. Vereador José Fernandes da Silva (Rua Teresa, 1.781)

•BINGEN – E. M. Johann Noel (Rua Bingen, 843)

•CASCATINHA – CEI André Vanzan (Rua Bernardo Proença, 809)

•CENTRO – Centro de Cultura Raul de Leoni (Praça Visconde de Mauá, 305)

•CENTRO – Inpas (Rua Dr. Alencar Lima, 35, sala 101)

•CENTRO – Secretaria de Fazenda (Avenida Koeler, 260)

•CORRÊAS – E. M. Professor Josemar Contage (Rua Castro Alves, 80)

•INDEPENDÊNCIA – Escola Municipal Alto Independência (Rua Leonor Maia, 1.670)

•ITAIPAVA – Polo de Educação (Shopping 2000, Estrada União e Indústria, 11.590, sala 105)

•MOSELA – Escola São Judas Tadeu (Rua Mosela, 1.445)

•PEDRO DO RIO – E. M. Monsenhor João de Deus Rodrigues (Rua Dr. Barros Franco, s/n)

•POSSE – CEI Ângela Maria da Conceição Silva (Estrada União e Indústria, 33.666)

•RETIRO – Liceu Municipal Carlos Chagas Filho (Avenida Barão do Rio Branco, 2.053)