Limpeza de terra após deslizamento no bairro ValparaísoDivulgação/Ascom

Publicado 11/01/2022 12:40

Petrópolis - Com chuva ao longo de toda madrugada, as equipes da Prefeitura de Petrópolis atuaram em diversas frentes. A Defesa Civil realizou 15 atendimentos durante a noite. Até a manhã desta terça (11), foram 9 deslizamentos; 5 quedas de árvore; e uma avaliação de muro. Agentes da Comdep, ENEL e Corpo de Bombeiros foram acionados para dar suporte no corte e remoção de árvores, restabelecimento de energia elétrica e limpeza de vias.

O município que ainda está em estágio de alerta, ultrapassa 270 ocorrências, das quais, 177 são de deslizamentos. A Prefeitura mantém efetivo reforçado para o suporte ao longo do dia de hoje, tendo em vista a previsão de pancadas de chuva intensas, com rajadas de vento, nos períodos da tarde e noite.



Por conta das ocorrências registradas durante a noite, seis famílias que tiveram as casas afetadas por deslizamentos no Caxambu e Secretário, foram orientadas a buscar acolhimento em casas de familiares ou vizinhos. A equipe de engenheiros da Defesa Civil continua o atendimento nas localidades com a realização de vistoria técnica para avaliar as condições estruturais dos imóveis.

“Seguimos com o atendimento a algumas ocorrências registradas ao longo da noite, é importante que as pessoas sigam nossas orientações e não coloquem suas vidas em risco. Atuamos com todas as nossas equipes de prontidão e estamos com todo o suporte do governo, o que nos garante agilidade na conclusão de cada laudo”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



Além da orientação das famílias que precisaram sair das residências, interditadas preventivamente durante a madrugada, os agentes atuaram em parceria com profissionais da Comdep, Enel e agentes do Corpo de Bombeiros para realizar a limpeza das vias afetadas por deslizamentos e quedas de árvores em localidades como Av. Barão do Rio Branco, Quarteirão Brasileiro, Estrada da Saudade, Carangola, Araras, Valparaíso e Quitandinha.

“Seguimos com todos os nossos esforços para garantir atendimento ágil e qualificado em toda a cidade. Todas as pessoas que forem de alguma forma afetadas pelas ocorrências terão o nosso suporte”, enfatizou o prefeito Rubens Bomtempo. Até o momento, a Defesa Civil interditou 57 residências e 180 pessoas estão sendo atendidas pela Assistência Social.



Para hoje (11) está mantida a previsão de chuva intensa, principalmente no período da tarde. Amanhã (12), o dia será de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva moderada a forte, podendo ocorrer de forma isolada durante a tarde e noite, com diminuição da intensidade no período seguinte.



A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às atualizações dos boletins e alertas que podem ser emitidos. Em caso de emergência, o telefone 199 deve ser acionado.



A previsão detalhada para a cidade pode ser consultada através do link https://bit.ly/3vmRgZ2.