Deslizamento de terra e queda de árvores são as ocorrências mais frequentes por conta das chuvas na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 11/01/2022 20:00

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis manteve nesta terça-feira (11) equipes reforçadas para o atendimento a ocorrências registradas no município em função da chuva intensa que afeta a cidade. Desde a madrugada desta terça-feira (11), foram 61 chamados, dos quais a maior parte– 29 dos casos – foi de deslizamentos.

Desde a noite de quinta-feira (6), os agentes da Defesa Civil, com o suporte do efetivo da Prefeitura de diferentes setores, atenderam mais de 300 chamados. No período 64 casas foram interditadas e 210 pessoas estão sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social. Tendo em vista a previsão de chuva moderada a forte para a noite desta terça, se estendendo até amanhã (quarta, 12), o município permanece em estágio operacional de alerta, estabelecido desde o último dia 6 de janeiro.



“Com a previsão de chuva que se estende vamos manter nosso efetivo reforçado, de prontidão ao longo da noite para garantir todo o suporte necessário. Seguimos com trabalho integrado, unindo forças de todas as áreas do governo para oferecer atendimento célere para a população”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Ele anunciou a criação do Comitê de Ações Emergenciais com intuito de integrar as iniciativas de governo para a oferta de resposta rápida em situações de como a que o município atravessa, por conta das fortes chuvas.



Desde a última quinta (6), a Defesa Civil com o suporte da secretaria de Obras, CPTrans, Educação, Saúde, Comdep, Administração e Assistência Social, atuou no atendimento de - além dos deslizamentos que somam a maior parte dos registros, com 197 casos – também realizou avaliações de riscos geológicos, estruturais em vias e imóveis, de queda de árvores e postes, além de infiltrações e alagamentos. As ocorrências afetaram em maior parte as regiões do primeiro distrito, localidade com maior registro de chuva nas últimas horas.



“Seguimos em alerta e orientamos a população que fique atenta aos avisos e alertas que podemos emitir para as próximas horas”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers. Nas últimas horas, núcleos de chuva moderada a forte atuaram de forma isolada no município. No período dos últimos cinco dias – 6 a 11 de janeiro – o município registrou um acumulado pluviométrico de 416 milímetros.



Para amanhã (12), a previsão permanece com dia de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva moderada a forte, podendo ocorrer de forma isolada durante a tarde e noite, com diminuição da intensidade no período seguinte. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às atualizações dos boletins e alertas que podem ser emitidos. Em caso de emergência, o telefone 199 deve ser acionado. A previsão detalhada para a cidade pode ser consultada através do link https://bit.ly/3vmRgZ2.