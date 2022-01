Equipe Sesc-RJ durante a distribuição de alimentos para instituições filantrópicas de Petrópolis - Divulgação/Sesc-RJ

Publicado 12/01/2022 18:55

Petrópolis - O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio Petrópolis) distribuiu 2,7 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas de Petrópolis nesta quarta-feira (12). A ação faz parte do programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil Sesc RJ. As doações foram arrecadadas durante o Natal Imperial 2021 que contou com vasta programação oferecida pelo Sesc RJ no Parque Municipal em Itaipava.

“Quando ainda estávamos alinhando a programação que o Sesc RJ iria oferecer ao público aqui em Petrópolis pedi a equipe da entidade que direcionassem algumas ações ao Mesa Brasil. O programa é extremamente importante não só para distribuição dos alimentos às instituições que fazem um trabalho sério e necessário na cidade, mas também na conscientização sobre alimentação saudável e combate ao desperdício. Com as mais de duas toneladas arrecadadas conseguimos colaborar com o trabalho de 18 instituições de Petrópolis. Agradeço muito o envolvimento de cada um que doou”, declarou Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis e embaixador do Mesa Brasil no município.

Dezoito instituições que fazem um trabalho voltado ao público em vulnerabilidade socioeconômica de Petrópolis receberam os Kits de alimentos para distribuição dentro das suas redes de apoio.

Saiba mais sobre o Mesa Brasil Sesc RJ

O Mesa Brasil Sesc RJ atua no combate à fome e ao desperdício, recolhendo doações de alimentos não perecíveis e in natura de empresas e organizações e os distribuindo a instituições sociais cadastradas, como creches, abrigos, asilos, etc. Além disso, orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos, utilizando de forma criativa e saborosa partes que tradicionalmente são descartadas. O programa atua ainda em situações de calamidade, como desastres naturais.