Boletim de alerta da Defesa Civil de Petrópolis desta quarta-feira (12)Reprodução

Publicado 12/01/2022 19:12

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis acompanhou nesta quarta-feira (12) mais um dia de trabalho das equipes técnicas em vistorias nos locais atingidos pelas chuvas intensas que afetaram o município nos últimos seis dias.

Agentes das secretarias de Obras, CPTRAns e Comdep atuam em conjunto com a Defesa Civil para atendimento a todos 358 chamados, que geraram 66 interdições -registradas entre os dias 6 e 11 de janeiro. As estruturas das secretarias de Saúde e Educação também seguem dando o suporte necessário, assim como a Assistência Social que faz o acompanhamento de 224 pessoas, para a destinação de recursos adequados para cada caso.



Com a redução do volume de chuva, a Defesa Civil retornou o município ao estágio operacional de atenção nesta quarta-feira (12). No entanto, as equipes mantêm o monitoramento constante e os agentes operacionais seguem de sobreaviso, tendo em vista a previsão de pancadas de chuva, de forma isolada, ainda para esta noite.

“Tivemos um dia de trégua da chuva em que colocamos nossas equipes nas ruas para avaliar e já providenciar os reparos necessários nos locais afetados. Ainda temos previsão de chuva, vamos continuar com nosso efetivo voltado para prestar todo o suporte necessário para a população”, destacou o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.



Ao longo do dia, a Defesa Civil realizou 25 atendimentos, dos quais 13 foram por deslizamentos. Também foram feitas vistorias técnicas, avaliações geológicas, estruturais em casas e vias, de risco de queda de árvores e postes.

“Permanecemos em atenção devido às instabilidades das encostas que ainda podem gerar deslizamentos devido aos altos acumulados dos últimos dias. Nossas equipes continuam de sobreaviso nesse período”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



De acordo com o setor de monitoramento da Defesa Civil, para hoje (12) e amanhã (13), a previsão é de céu variando entre parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuva isolada nos períodos da tarde e noite. A previsão detalhada para a cidade pode ser consultada através do link https://bit.ly/3vmRgZ2.



A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às atualizações dos boletins e alertas que podem ser emitidos. Em caso de emergência, o telefone 199 deve ser acionado.