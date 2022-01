Procura por doses da vacina em clínicas particulares aumentou 200% em dezembro e continua expressiva neste mês de janeiro - Divulgação

Procura por doses da vacina em clínicas particulares aumentou 200% em dezembro e continua expressiva neste mês de janeiroDivulgação

Publicado 12/01/2022 20:13

Petrópolis - Com o surto de influenza em todo o Estado do Rio de Janeiro e doses esgotadas da vacina no SUS, aumentou a procura pela imunização nas clínicas particulares de Petrópolis. As últimas doses de vacina contra influenza no SUS foram aplicadas no início deste mês e a previsão é que a chegada de mais doses seja apenas na próxima campanha de imunização, a partir de abril.

A vacina é aplicada anualmente durante campanha do Ministério da Saúde e previne contra os principais vírus causadores da Síndrome Respiratória Aguda Grave, incluindo o H1N1 e o influenza H3N2.

Na Clínica Imune, em Itaipava, por exemplo, a procura por doses da vacina aumentou 200% em dezembro e continua expressiva neste mês de janeiro, desde que as doses acabaram no SUS e com pouca oferta da vacina até mesmo na rede privada.

Pediatra infectologista e responsável médica pela clínica, Priscilla Feleppa Valente, diz que a demanda pela vacina nesta época do ano é atípica e se justifica mesmo devido ao surto da doença no estado, que já se espalha para cidades do interior.

Priscilla afirma que mesmo na clínica em Itaipava, a previsão é de que os estoques se esgotem já na próxima semana e o reabastecimento deve ocorrer apenas em abril. Ela explica que existe uma grande preocupação dos pacientes com relação à infecção pela gripe, inclusive em um momento em que também está em circulação a variante ômicron da COVID-19.

“Temos uma semelhança muito grande entre os sintomas e a evolução de uma gripe comum e o quadro clínico provocado pela COVID-19. Estar imunizado contra influenza pode facilitar o diagnóstico”, alertou Priscila, reforçando que a vacina contra influenza deve ser tomada anualmente. O imunizante disponível nas clínicas privadas é a tetravalente, ou seja, previne contra quatro cepas do vírus. Já no SUS, é trivalente.