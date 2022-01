Duas das três armas fogo após foram apreendidas após diligências na estrada do Bonfim, em Corrêas - Divulgação/PM

Publicado 13/01/2022 17:37

Petrópolis - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2ª Cia do 26° BPM de Petrópolis detiveram um homem nesta quinta-feira (13) com duas armas fogo, após diligências na estrada do Bonfim, em Corrêas. Na ação, foram apreendidos dois revólveres calibre 32 e 12 munições intactas.

Já a equipe do Serviço Reservado (P/2) do 26º BPM deteve um homem na Serra Velha também com uma arma de fogo. Na ação, os agentes apreenderam um revólver calibre 38. O acusado é oriundo de Minas Gerais, e possui com diversas anotações criminais de tráfico de drogas e homicídio.

As ocorrências foram registradas na 105º DP, no Retiro.