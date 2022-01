Prefeitura e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos formalizaram cessão da gestão do Restaurante Popular para o governo do estado - Divulgação/Ascom

Publicado 13/01/2022 21:06

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos formalizaram nesta quinta-feira (13) a cessão da gestão do Restaurante Popular para o Governo do Estado. O espaço foi inaugurado em 2008 e funcionava sob responsabilidade do governo municipal há 13 anos, oferecendo 500 cafés da manhã por R$ 0,50 e mil refeições por dia por R$ 1, com alimentação de qualidade.

“Esse é o reconhecimento, por parte do Estado, do trabalho realizado no nosso município desde 2008, e legitima o esforço feito durante todo esse tempo. Foram 13 anos de muito trabalho para garantir uma alimentação de qualidade para a população mais vulnerável”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, durante a cerimônia.

O secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, destacou o compromisso de dar sequência ao trabalho de qualidade. “Fico feliz desta parceria que garante segurança alimentar a quem mais precisa. O trabalhador precisa do café da manhã e do almoço de qualidade a preço popular”, disse.

Para a secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, Petrópolis ganha com a ação. “Quando inauguramos o Restaurante Popular, em 2008, tínhamos a certeza da função social que ele iria cumprir na cidade, e isso de fato aconteceu. A ampliação dos serviços é fundamental, em especial neste momento que o país vive”, disse.

Com a gestão sendo de responsabilidade do governo estadual, o município também ganha condições de ampliar os investimentos na assistência social, como ressaltou a secretária municipal Karol Cerqueira. “O restaurante popular é um exemplo de política pública de combate à fome e segurança alimentar”, afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Hingo Hammes também participou da cerimônia e falou sobre a importância da medida. “Agradeço ao Governo do Estado e à Prefeitura por darem continuidade a essa medida, importante e que vai permitir a ampliação de vários serviços na cidade”, disse.

O vereador Eduardo do Blog, por sua vez, destacou a importância dos entes federados somarem esforços nas políticas públicas. “É mais uma sinalização de que este é o governo de diálogo em prol da população, com a união de diversas forças em defesa de quem mais precisa”, disse.