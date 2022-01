Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, mantém suporte a 233 pessoas e estuda a melhor forma de atender as famílias - Divulgação/Ascom

Publicado 14/01/2022 20:34 | Atualizado 14/01/2022 20:54

Petrópolis - Com a redução dos acumulados pluviométricos das últimas 24 horas, a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis retornou o município para o estágio operacional de observação, na manhã desta sexta-feira (14). A secretaria também emitiu um novo boletim geológico em que reduz para moderado o risco para deslizamento, visto que desde ontem (13), não há registro de chuva na cidade.

Nos últimos oito dias, permaneceu válido o alerta para risco muito alto para escorregamentos de terra, principalmente no primeiro distrito. No período, a Prefeitura atuou de forma integrada, com agentes de todas as áreas de governo, para o atendimento de mais de 400 ocorrências, sendo a maior parte delas por deslizamentos, que somam 234 casos.



Ao todo foram realizadas 68 interdições a imóveis. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, mantém o suporte a 233 pessoas e estuda a melhor forma de atender as famílias com a destinação dos recursos adequados.

“Estamos trabalhando para garantir toda a assistência necessária para as pessoas que foram atingidas pelas chuvas intensas dos últimos dias e claro, continuamos com todo o nosso efetivo atuante para fazer os reparos que ainda são necessários na cidade”, destacou o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.



Além de deslizamentos, a Defesa Civil realizou com o suporte das demais secretarias – de Obras, de Serviços, Segurança e Ordem Pública, da Comdep, da CPTRans e Administração – atendimento a chamados de quedas de árvores e postes, avaliações geológicas e de estruturas de residências e vias públicas, alagamentos e inundações.

“Ainda temos previsão de pancadas de chuva para hoje, então continuamos atentos para a possibilidade de novas ocorrências. Pedimos a população que nos acione pelo 199 ao sinal de qualquer instabilidade em suas regiões”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



A previsão para hoje (14) e para os próximos dias é de redução da nebulosidade e elevação gradual da temperatura. Entretanto, com a disponibilidade de umidade poderá haver áreas de instabilidades isoladas. Assim, para hoje e amanhã (15), as condições meteorológicas são de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, de forma isolada, para os períodos da tarde e noite. A previsão detalhada para a cidade pode ser consultada através do link https://bit.ly/3vmRgZ2.



A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às atualizações dos boletins e alertas que podem ser emitidos. Em caso de emergência, o telefone 199 deve ser acionado.