Vacina pediátrica da Pfizer contra a COVID-19 - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 14/01/2022 20:47

Petrópolis - Será aberto neste sábado (15) em Petrópolis, a partir das 13h, o cadastro para a vacinação contra a COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos, pelo site https://smspetropolis.net.br/cadastrarVacina.html. A campanha de imunização, que nesta primeira etapa inclui pessoas com comorbidade e com deficiência, começa na segunda-feira (17). O Governo do Estado enviou 1.650 doses para o município, que tem cerca de 26 mil crianças nesta faixa etária.

"A Prefeitura está trabalhando para que o maior número possível de crianças se vacine. Somos contra o negacionismo e acreditamos que vacina no braço é o melhor caminho para enfrentar a pandemia. E as nossas crianças precisam dessa camada de proteção", disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, as equipes técnicas organizaram um cronograma para garantir um processo de imunização organizado: "Estudamos as particularidades da vacinação das crianças e montamos o calendário que irá atender as crianças, de acordo com o número de doses que recebemos do governo federal".

Calendário

A primeira semana de vacinação será destinada às crianças com comorbidades.

- Dia 17: crianças com 11 e 10 anos;

- Dia 18: crianças de 9 e 8 anos

- Dia 19: crianças de 7, 6 e 5 anos.

- Dias 20 e 21: todo o público-alvo,

- Dia 22: Dia D, com uma grande campanha para vacinar o público que não aproveitou a oportunidade inicial.

Onde se vacinar

Haverá seis pontos fixos:

- UBS Quitandinha,

- UBS Itamarati,

- UBS Itaipava

- UBS Posse,

- Centro de Saúde Coletiva

- Casa da Educação Visconde de Mauá.

Também haverá vacinação itinerante em 15 pontos de apoio. Nestes locais, a vacinação será feita em uma data específica, ainda a ser divulgada, e não há a necessidade de agendamento. Importante dizer, também, que nestes casos a imunização será aberta para todo o público-alvo. Confira os locais:

- Lar Nossa Senhora das Graças (onde vivem 11 crianças),

- Lar Menino Jesus, onde residem quatro pessoas,

- Alto da Serra,

- Alto Independência,

- Duques,

- Amazonas,

- Primeiro de Maio,

- Duarte da Silveira,

- Fazenda Inglesa,

- Rocio,

- Escola Municipal Fábrica do Saber (entre a Estrada da Saudade e Cascatinha),

- Retiro,

- Carangola,

- Vale do Carangola,

- Bairro da Glória,

- Castelo São Manoel,

- Araras,

- Vale das Videiras,

- Manga Larga (em Itaipava),

- Vale do Cuiabá,

- Quilombo da Tapera,

- Pedro do Rio,

- Vila Rica,

- Secretário,

- Brejal.

Mais de 200 profissionais envolvidos

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, mobilizou mais de 200 pessoas no trabalho de vacinação das crianças de 5 a 11. Foi feito um treinamento, uma vez que o processo nesta etapa tem muitas diferenças em relação à vacinação de adolescentes e adultos. Será obrigatório um tempo de espera de 20 minutos, no ponto de vacinação – e, por conta disso, não é possível realizar a campanha no modelo drive-thru.

Além disso, a dose da vacina é menor do que a dos adultos (0,2 ml, ante 0,3 ml) e, por isso, o formato da seringa - que ainda não foi enviada pelo governo federal aos municípios - também é diferente das usadas anteriormente.