Empresa Sinalpark administra o estacionamento rotativo em PetrópolisReprodução/Internet

Publicado 15/01/2022 18:35

Petrópolis - A CPTrans revogou a prorrogação de contrato com a Sinalpark, empresa que opera o estacionamento rotativo em Petrópolis. A extensão do contrato por dez anos foi feita no dia 28 de dezembro de 2020, quando ainda restavam cinco anos do período inicialmente contratado.

"Determinamos a apuração deste fato e o Conselho de Administração da CPTrans entendeu que esta é a melhor solução. O debate sobre o estacionamento rotativo é importante para a mobilidade urbana do município e deve ser feito de forma clara e ampla. Os processos precisam ser transparentes e esta é uma prioridade do nosso governo", disse o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.

A anulação da renovação automática do contrato foi aprovada pelo Conselho de Administração da CPTrans no dia 6 de janeiro. O presidente da Companhia de Trânsito e Transportes, Jamil Sabrá Neto, explicou o porquê da medida: "Há um contrato em vigor, que tem ainda um longo período de duração. Não se pode prorrogá-lo cinco anos antes do seu encerramento, sem nenhuma justificativa", afirmou Jamil.