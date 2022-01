Reunião do Comitê Gestor do Parque Municipal de Itaipava - Divulgação/Ascom

Publicado 15/01/2022 18:40

Petrópolis - O Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, foi reaberto na manhã deste sábado (15), após a primeira reunião do Comitê Gestor do espaço. O grupo, inicialmente criado em 2014 e que está sendo reativado após cinco anos, irá debater e alinhar medidas para realizar a manutenção do espaço.

“O Parque é um dos nossos maiores patrimônios. As fortes chuvas inviabilizaram as atividades, mas, assim que o tempo firmou, colocamos as equipes para o trabalho de forma emergencial para garantir a reabertura. Ainda há muito para ser feito para recuperar o tempo perdido e resgatar esse símbolo da cidade”, disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

O Comitê conta com integrantes do governo municipal e da sociedade civil organizada.