Prefeito Rubens Bomtempo fez uma reunião para fazer o levantamento de cada emenda parlamentar e de cada convênio com recursos para a cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 15/01/2022 18:48

Um trabalho interno da Prefeitura busca recuperar todas as emendas parlamentares e todos os convênios que o município tem com o governo federal e com o governo estadual. O objetivo é que todos os recursos federais e estaduais que já foram disponibilizados para Petrópolis cheguem, de fato, ao município. São recursos que estão parados e que são destinados para esporte, turismo, contenção de encostas, cultura, assistência social, entre outras áreas.

Um primeiro passo foi dado na manhã de sexta-feira (14). O prefeito Rubens Bomtempo se reuniu com o coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, Thiago Damaceno, o assessor especial de governo, Felippe Rocha, e o diretor de Gestão de Projetos e Convênios, Alexandre Sierra Iglesias. Na pauta, o levantamento, um a um, de cada emenda parlamentar e de cada convênio.

“É uma luta muito grande para fazer com que todos esses recursos cheguem na ponta, cheguem ao cidadão. Temos emendas parlamentares aqui desde 2015 e que até agora não foram concluídas. São recursos muito importantes para a cidade e que não podemos desperdiçar. É uma questão que exige muita organização interna da Prefeitura”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Entre essas emendas parlamentares que não foram concluídas, estão os recursos para a reforma do Theatro Dom Pedro. Menos de 10% das obras foram executados até hoje. Na semana que vem, haverá uma reunião no local, nos moldes da realizada no Palácio de Cristal no fim de dezembro, com todos os atores envolvidos, para que as obras sejam realizadas e concluídas.

“Assim como no Palácio de Cristal, vamos trabalhar para encontrar uma saída. Vamos fazer tudo para que aquela obra realmente ande. Hoje a gente está fazendo um trabalho interno de recuperação, para poder se apropriar de tudo e poder contribuir e fazer a gestão de cada um desses convênios. Queremos agilizar a administração. Mas, além de recuperar esses recursos que já foram disponibilizados, queremos buscar novos convênios, novos recursos para a cidade”, disse Bomtempo.