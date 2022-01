HST recomenda que acompanhantes evitem ir ao hospital, mesmo que visitas estejam liberadas - Reprodução

Publicado 15/01/2022 18:54

Petrópolis - O novo cenário epidemiológico tem demonstrado crescimento na curva de contágio pela variante Ômicron em todo o Brasil. Ao contrário dos meses de novembro e dezembro do ano passado, em que a taxa de positividade dos exames PCR realizados no Hospital Santa Teresa (HST) era de 2%, em janeiro, o percentual subiu para 36%, o que demonstra uma circulação maior do vírus. Para proteger pacientes e os profissionais da saúde, o HST recomenda que acompanhantes evitem ir ao hospital, mesmo que as visitas estejam liberadas.

“Estamos acompanhando o comportamento desta nova variante e, neste momento, a recomendação é para que os pacientes evitem vir ao hospital com acompanhantes, assim reduzimos a circulação de pessoas no ambiente hospitalar e protegemos os pacientes e os nossos colaboradores”, explicou o diretor executivo do HST, o médico Leonardo Menezes.

O HST também registrou aumento no número de atendimentos a pacientes com sintomas respiratórios a partir do início de dezembro, quando a média de atendimentos subiu de 51,26 (em novembro) para 98,38 por dia. Em janeiro, a procura pelo Pronto Atendimento teve nova alta, elevando a média para 146 atendimentos diários. Só na última terça-feira, 215 pacientes foram atendidos.