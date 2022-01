Ponte na RJ-123, no trecho entre Secretário e Sardoal, que vai receber obra de recuperação - Divulgação

Publicado 15/01/2022 19:08

Petrópolis - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades e DER-RJ irá construir sete pontes na região Serrana. Elas vão substituir as atuais de madeira nos municípios de Petrópolis, Teresópolis e em Sumidouro. As estruturas compõem a estratégia da secretaria de investir nas rodovias estaduais buscando atender demandas da população e para ampliar a competitividade do agronegócio. O valor dos investimentos é de cerca de R$5,7 milhões.



Nesta semana, os técnicos e engenheiros do DER- ROC Nova Friburgo estiveram reunidos em visita aos locais onde serão realizadas as obras juntamente com os técnicos da empresa Multicon, ganhadora da licitação para a execução do projeto de quatro delas, em Teresópolis e Sumidouro.

Em Petrópolis, as obras acontecerão em três pontes na RJ-123, no trecho entre Secretário e Sardoal, nos quilômetros 9.4, 12 e 15.8 da rodovia. Em reunião realizada entre o subsecretário, Bernardo Rossi, o secretário das Cidades Uruan Andrade e o diretor da ROC Petrópolis, Jamir Bezerra, ficou determinado que empresa já iniciou os trabalhos de preparação para a execução do projeto, mas por conta das fortes chuvas elas ganharão mais celeridade a partir do início do mês de fevereiro.



De acordo com Bernardo Rossi, a conquista das pontes na RJ-123 é o primeiro passo para o desenvolvimento do projeto de asfaltamento da via: "Tenho levado ao governador e ao secretário a necessidade da realização de um grande projeto para a RJ-123, uma revitalização completa com asfaltamento, sinalização e canalização. Ainda vamos conseguir fazer isto para a população. Hoje, a construção dessas 3 pontes já mostra o interesse do governo do estado em modernizar o local e garantir mais segurança para os moradores", afirmou o subsecretário de Cidades do estado.