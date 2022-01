Marcelo Frazão é cirurgião plástico do corpo clínico do Hospital Santa Teresa (HST) e médico cooperado da Unimed Petrópolis - Divulgação

Marcelo Frazão é cirurgião plástico do corpo clínico do Hospital Santa Teresa (HST) e médico cooperado da Unimed PetrópolisDivulgação

Publicado 16/01/2022 08:23

Petrópolis - O Brasil é o segundo país do mundo em realização de cirurgia bariátrica e, somente em 2019, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), houve um crescimento de 7% em comparação com o ano de 2018. Ainda de acordo com a SBCBM, houve também um aumento de mais de 87% na procura pelo procedimento entre 2011 e 2018.

Com esse aumento na realização de cirurgias bariátricas vêm também as preocupações com o pós-operatório e as dúvidas sobre quando realizar o procedimento plástico para retirada do excesso de pele. O cirurgião plástico Marcelo Frazão explica quando e como a plástica deve acontecer.

“A cirurgia plástica deve acontecer quando o paciente estiver confortável com o seu peso e com a taxa de índice de massa corporal em menos de 30”, disse o cirurgião. “A plástica é uma tentativa de restaurar o corpo do paciente do período de obesidade. A sobra de pele e a flacidez depois da bariátrica podem causar problemas estéticos e psicológicos”, acrescentou Frazão.

O especialista ressalta que todo o procedimento deve ser feito com um profissional capacitado e em local seguro e credenciado: “A cirurgia plástica deve acontecer entre um ano e um ano e meio após a bariátrica. Além disso, o ponto principal é que o paciente precisa estar ciente do protocolo proposto pela equipe que vai fazer o procedimento”.

Formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Marcelo Frazão é médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgião plástico do corpo clínico do Hospital Santa Teresa (HST) e médico cooperado da Unimed Petrópolis. O profissional participa ativamente de congressos, jornadas, simpósios e cursos de atualização em Cirurgia Plástica a fim de oferecer aos seus pacientes um tratamento personalizado e de excelência com técnicas cirúrgicas consagradas mundialmente.