Policiais militares localizaram motocicleta roubada no bairro Valparaíso - Reprodução

Policiais militares localizaram motocicleta roubada no bairro ValparaísoReprodução

Publicado 16/01/2022 09:35

Petrópolis - Neste sábado (15), Policiais Militares da Supervisão de Oficial, Setor Alfa e Regime Adicional de Serviço (RAS) do 26ºBPM de Petrópolis, recuperaram uma motocicleta que havia sido roubada no bairro Valparaíso.



Um homem acionou a Polícia Militar por volta das 7h30min, informando ter sido roubado no bairro por dois criminosos.

As equipes do 26ºBPM colheram informações e, após diligências no bairro Siméria, localizaram a motocicleta, Yamaha Fazer, perto de uma mata.

A ocorrência foi registrada na 105º DP, onde o proprietário da motocicleta foi informado sobre a recuperação do veículo.