Rua Coronel veiga sofre com pontos de alagamento durante o período de chuvas fortes no municípioReprodução/Redes Sociais

Publicado 17/01/2022 07:19

Petrópolis - No início da noite deste domingo (16), com a ocorrência de pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte, agentes da Defesa Civil e CPTRans tiveram que fazer a interdição temporária de um trecho da rua Coronel Veiga. Com a redução do volume de chuva e fim da inundação, a Prefeitura reabriu a via para o tráfego.

Agentes da Defesa Civil atuaram também no bairro Carangola, por conta de alagamento identificado na rua Vicenzo Rivetti. No segundo distrito, as equipes monitoraram a praça de Corrêas por conta da elevação do rio Piabanha e possível inundação no local.

O maior acumulado pluviométrico foi registrado no Quitandinha, com 43.8 milímetros.

Maiores registros até o momento:

Dr. Thouzet (Cemaden RJ)às 20h54 - 43.8 mm/h

São Sebastião - Geo (Cemaden BR) às 21h00 - 39.4 mm/h

Bingen - Geo (Cemaden BR) às 20h50 - 35.8 mm/h

Dr. Thouzet - Geo (Cemaden BR) às 20h50 - 35.4 mm/h