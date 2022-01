Evento completa 5 anos neste mês de janeiro e terá edição especial de aniversário nesta sexta (21), sábado (22) e domingo (23) - Divulgação

Evento completa 5 anos neste mês de janeiro e terá edição especial de aniversário nesta sexta (21), sábado (22) e domingo (23)Divulgação

Publicado 17/01/2022 16:16

Petrópolis - A Trama Design, feira que reúne marcas locais em um universo que vai da moda à decoração, passando pelo artesanato e gastronomia, completa cinco anos neste mês de janeiro e terá edição especial de aniversário nesta sexta (21), sábado (22) e domingo (23). O evento será das 10h às 19h e vai contar com mais de 15 marcas locais.

Com mais de 50 edições ao longo desses cinco anos, a Trama Design ocorre duas vezes por mês dentro do Complexo Cervejeiro da Bohemia, levando a petropolitanos e turistas a oportunidade de conhecer diversos produtos feitos na cidade em um espaço que oferece uma experiência única aos visitantes.

Idealizada em 2017 pela professora universitária e consultora de negócios em moda, Márcia Souza, e por Myrelle Tonnel, que é designer de moda e organizadora de eventos, a feira tem como foco justamente promover marcas e empreendedores locais, entendendo a importância de valorizar e gerar renda para quem produz em Petrópolis.

“A iniciativa permite que a economia circule localmente, favorecendo o desenvolvimento da cidade como um todo”, diz Myrelle.

Nos estandes da feira, os visitantes encontram roupas, que vão da moda tradicional para adultos e crianças à moda praia; acessórios, como brincos, colares e anéis; além de canecas personalizadas, almofadas e velas aromáticas. Na área de gastronomia, delícias locais como trufas, geleias, alfajor e docinhos de diversos sabores.

Segundo Márcia, a Trama Design é a primeira feira livre da cidade e funciona como uma vitrine interativa, que possibilita a conexão entre marcas e clientes. Ela acrescenta que, nos dias atuais, ter uma marca/evento que se consolide, seja conhecida e tenha sobrevivido à crise pandêmica é uma prova de um trabalho bem feito, de parceria e profissionalismo.

“Tivemos que, ao longo do tempo, adaptar o formato às necessidades de cada momento, sempre com muito cuidado com o expositor e com o cliente. Assim, acredito muito na vida longa da Trama Design. Nosso objetivo sempre foi oferecer um evento gostoso de participar, flexível e que soubesse se colocar no lugar do outro. Ter resultado positivo com isso é uma consequência”, destaca Márcia.

A feira segue todos os protocolos de segurança contra a COVID-19 do município, mantendo distanciamento entre os stands, exigindo o uso de máscara e disponibilizando álcool em gel para higienização das mãos.

Serviço

Trama Design

Data e hora: sexta a domingo, das 10h às 19h

Endereço: Rua Alfredo Pachá, nº 166 , Centro