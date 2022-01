Lavinne Ferreira de Souza, de 11 anos, foi a primeira criança vacinada em Petrópolis contra a COVID-19 - Divulgação/Ascom

Publicado 17/01/2022 19:16 | Atualizado 17/01/2022 20:33

Petrópolis - Petrópolis começou, nesta segunda-feira (17), a vacinar crianças de cinco a 11 anos contra a COVID-19. Somente no primeiro dia, foram vacinadas 84 crianças com a primeira dose. O objetivo da Prefeitura é que a cobertura vacinal na cidade chegue próximo a 100%. Para isso, mais de 200 profissionais foram mobilizados pela Secretaria de Saúde nesta etapa da campanha.



Logo cedo, às 9h, no Centro de Saúde Coletiva, no Centro, o prefeito Rubens Bomtempo acompanhou a vacinação da primeira criança imunizada na cidade: Lavinne Ferreira de Souza, de 11 anos, moradora da Vila Felipe. Estudante da Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo, Lavinne voltará ao posto em março para a segunda dose. Enquanto isso, a primeira dose já foi registrada, e a estudante contou que postará a foto nas redes sociais.

“Eu estava doida para vir. Desde quando começou a vacinação, eu queria ser vacinada, mas não tinha vacina para crianças. Agora que tem, acho que todos precisam tomar”, disse Lavinne. A estudante estava acompanhada pela mãe, Marilene Ferreira, que ficou muito feliz com a imunização da filha. Marilene teve covid-19 nos primeiros meses da pandemia, em 2020, antes da vacina.

A segunda criança a ser vacinada foi Maria Eduarda Rosemberg, de 11 anos, moradora da 24 de Maio e estudante da Escola Municipal Clemente Fernandes. Ela foi a última pessoa da família a ser vacinada. “Estou muito feliz em ser vacinada. Infelizmente, muitas pessoas não puderam tomar a vacina”, disse Maria Eduarda.

Em Petrópolis, são cerca de 26 mil crianças entre 5 a 11 anos. Nesta primeira etapa da campanha de imunização, estão sendo vacinadas as crianças com comorbidades ou com deficiência nesta faixa etária. Até o momento, o governo do estado do Rio enviou 1.650 doses para o município.

“Essas crianças estão de parabéns, porque estão contribuindo para vivermos em uma cidade mais segura. Esperamos que o governo federal entenda a importância da vacinação para as crianças. Somos contra o negacionismo e acreditamos que vacina no braço é o melhor caminho para enfrentar a pandemia”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O cadastro para a vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos está aberto pelo site https://smspetropolis.net.br/cadastrarVacina.html.

“Queremos que a cobertura vacinal chegue perto de 100%. Sabemos que essa cepa é muito agressiva. Então esperamos que os pais e mães tragam seus filhos”, disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.