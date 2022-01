Mais de 400 trabalhadores da Comdep receberam o imunizante contra a COVID-19 - Divulgação/Ascom

Publicado 17/01/2022 20:19

Petrópolis - Através de uma ação da Prefeitura de Petrópolis, a Secretaria Municipal de Saúde realizou, na sexta-feira (15), a aplicação da dose de reforço da vacina contra a COVID-19 nos funcionários da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep). Mais de 400 trabalhadores receberam o imunizante. A ação aconteceu na sede da companhia e trabalhadores da empresa responsável pela coleta de lixo também foram atendidos.

“Trata-se de um público importante e que está diariamente nas ruas atuando na organização urbana e limpeza da nossa cidade. Eles haviam recebido a segunda dose em setembro e com esta ação, estão com o ciclo vacinal completo. Isso é fundamental e significa mais segurança tanto para eles quanto para as suas famílias”, disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

O posto de vacinação foi montado no pátio da companhia, que fica na Rua General Rondon, no Quitandinha. “É um público imprescindível para o bom funcionamento da cidade e precisa ser cada vez mais valorizado. Esses trabalhadores sempre estiveram na linha de frente e em uma atividade que não pode ser interrompida. Garantir que recebam o imunizante na própria companhia demonstra o apreço que temos por cada um deles”, destacou o presidente da Comdep, Leonardo França.

Segundo o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, a vacinação na Comdep foi realizada pela equipe da divisão de Epidemiologia da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde: “Além da aplicação das doses de reforço, como fizemos na Comdep, acabamos de alcançar as crianças com idade entre 5 e 11 anos. Esse é um grande avanço nessa batalha contra a covid-19”.