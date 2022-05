Serão necessárias intervenções de recuperação e segurança estrutural, para que então haja nova vistoria para possível desinterdição - Divulgação

Publicado 25/05/2022 10:36

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil começa nesta quarta-feira (25) uma força-tarefa para reavaliar imóveis que foram interditados após as chuvas de fevereiro e março. O objetivo é, por meio de novas vistorias, verificar quais imóveis têm condições de habitabilidade e os que precisam permanecer desocupados.

Nesta primeira semana, as equipes da Defesa Civil estarão no Vila Felipe, com o posto avançado montado na Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo. Durante todo o dia, engenheiros, geólogos e técnicos atenderão a população e percorrerão as vias atingidas.

Na região, serão feitas novas análises nos imóveis onde foram registrados 802 laudos de interdição.

“Vamos iniciar agora uma nova frente de trabalho para o atendimento da população afetada. Vamos revisitar todos os locais para garantir o retorno seguro da população nos casos possíveis”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A ação será realizada em todas as áreas afetadas para reavaliar imóveis que foram afetados diretamente ou tiveram o entorno atingido.

“Vamos revisar os laudos de interdição. Há casos em que os imóveis foram afetados por ocorrências, como deslizamentos no entorno, que bloquearam o acesso, e agora as vias já foram liberadas. Assim é possível retomar com serviços essenciais nos locais, e as pessoas podem voltar para suas casas com segurança”, explica o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers.

Há casos que dependerão de obras de contenção (no entorno dos imóveis ou na própria construção). Nesses casos, serão necessárias intervenções de recuperação e segurança estrutural, para que então haja nova vistoria para possível desinterdição.