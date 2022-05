Trabalho de dragagem e limpeza dos rios em Petrópolis - Divulgação

Trabalho de dragagem e limpeza dos rios em PetrópolisDivulgação

Publicado 26/05/2022 15:06

Petrópolis - A Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) continua atuando em várias frentes de trabalho na recuperação da cidade. Mais de 262 mil toneladas de detritos foram recolhidos das ruas. As equipes seguem avançando com o trabalho de dragagem e limpeza dos rios.

Nesta semana, as equipes estão trabalhando no leito e margem do rio na Rua da Imperatriz, na altura da Praça Dom Pedro, e na Rua Coronel Veiga. A Companhia também vem realizando o serviço de poda das árvores, capina, roçada e recuperação dos espaços púbicos no centro e bairros.

“Estamos atuando de forma intersetorial para recuperar e revitalizar o centro histórico e os bairros. Também estamos avançando na dragagem dos rios. O trabalho é grande e demorado, mas estamos reconstruindo nossa cidade”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Até o momento, mais de 800 famílias que tiveram as casas atingidas pelos deslizamentos e alagamentos receberam o apoio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep). “Ao entrar em algumas residências, o cenário de destruição era muito grande. Por isso, iniciamos o trabalho de limpeza dessas casas, sabemos que os moradores não teriam como fazer isso sozinhos”, disse o presidente da Comdep, Léo França.

Com o objetivo de dar mais celeridade ao trabalho de recuperação da cidade, a Comdep está promovendo mutirões de serviços nos bairros. “Continuamos trabalhando com todo o efetivo nas ruas da cidade. Estamos realizando mutirões de serviços nos bairros para atender as demandas locais com mais agilidade. As equipes fazem a capina, roçada, poda de árvores, e a restauração e manutenção dos espaços públicos”, explicou Léo França.

Além dos mutirões nos bairros, a Comdep também atua na restauração de mais de 40 pontes que foram destruídas pelas chuvas.

Outro trabalho que vem ocorrendo na cidade é a limpeza e desobstrução de bueiros, que é feito tanto de forma manual quanto com auxílio de um caminhão sugador. A operação é realizada em conjunto entre a Comdep e a Secretaria de Obras do município.