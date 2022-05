Objetivo da campanha é conscientizar a população sobre o impacto ambiental do tabaco, desde o cultivo, passando pela produção, a distribuição e os resíduos - Reprodução/Redes Sociais

Objetivo da campanha é conscientizar a população sobre o impacto ambiental do tabaco, desde o cultivo, passando pela produção, a distribuição e os resíduosReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/05/2022 10:51

Petrópolis - Com o tema “Tabaco: Ameaça ao Nosso Meio Ambiente”, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Área Técnica do Programa de Tabagismo do Centro de Saúde, promove no dia 31 de maio uma programação especial em alusão do Dia Mundial Sem Tabaco. Palestras sobre os danos à saúde e ao meio ambiente farão parte das atividades, que acontecerão no polo centralizador do programa (que funciona no Centro de Saúde) e também nos postos que contam com Estratégia de Saúde da Família (ESFs).

O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre o impacto ambiental do tabaco, desde o cultivo, passando pela produção, a distribuição e os resíduos. “Além disso, o tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças, principalmente o câncer. A Organização Mundial da Saúde afirma que o ato de fumar deve ser considerado uma pandemia e precisa ser combatido”, frisa o prefeito Rubens Bomtempo.

Atualmente, três grupos estão sendo acompanhados pelas equipes de apoio a aqueles que precisam de ajuda para parar de fumar. Os interessados em participar do programa devem se cadastrar no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As reuniões acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 9h. Às terças, os encontros são realizados às 14h. Também é oferecido horários extra, às sextas-feiras, às 18h.

“Além do acompanhamento com o grupo e do adesivo de nicotina que é disponibilizado aos pacientes, também fazemos a orientação psicológica e o encaminhamento médico quando necessário. E estamos retomando o atendimento também nos postos que contam com Estratégia de Saúde da Família”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



Segundo o Ministério da Saúde (MS), o tabagismo é responsável por 30% das mortes por câncer de boca, 90% por câncer de pulmão, 25% por doença do coração, 85% das mortes por bronquite e enfisema e 25% por derrame cerebral.