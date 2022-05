Estabelecimento foi orientado quanto às adequações necessárias para o funcionamento - Divulgação

Publicado 27/05/2022 15:59

Petrópolis - O Procon Petrópolis fiscalizou nesta quinta-feira (26) uma reforma que está sendo realizada em um supermercado do Quitandinha. A ação ocorreu após denúncias de consumidores, que relataram excesso de poeira e material de obra entre as gôndolas. O estabelecimento foi orientado quanto às adequações necessárias para o funcionamento.

“De fato, durante a fiscalização, constatamos que algumas correções deveriam ser feitas. Embora a legislação não proíba a reforma do imóvel com as atividades sendo desenvolvidas, deve-se tomar uma série de cuidados para que o consumidor não seja colocado em risco, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC)”, explicou o coordenador do Procon, Fafá Badia.

O estabelecimento deverá orientar o isolamento com cones dos corredores onde estão sendo feitas a retirada de produtos, além de remover a fiação aparente e cobrir com plástico alimentos que não possuírem embalagem própria. Na padaria, as reformas deverão ser feitas em horário noturno, quando o supermercado estiver fechado ao público.

“A principal atenção foi em relação às carnes, peixes e padaria, já que esses alimentos podem ser vendidos in natura e, portanto, não podem ser expostos a poeira”, disse Badia.