Escolas estão sempre envolvidas com ações de conscientização e Educação para o Trânsito - Divulgação

Escolas estão sempre envolvidas com ações de conscientização e Educação para o TrânsitoDivulgação

Publicado 26/05/2022 15:45

Petrópolis - Alunos de 12 escolas da rede municipal de ensino de Petrópolis participaram na manhã desta quinta-feira (26) das ações do Maio Amarelo – mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Cerca de 400 estudantes apresentaram trabalhos sobre o trânsito seguro. A mobilização aconteceu na Praça Corta Céu – Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no distrito da Posse.

“Essas ações de conscientização principalmente envolvendo as crianças é um importante mecanismo de prevenção. Eles se tornam multiplicadores para um trânsito seguro na nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. Além da Educação, durante todo o mês outras secretarias promovem ações em alusão ao Maio Amarelo.

Participaram da ação desta quarta-feira as unidades que ficam nos distritos. São elas: Moysés Furtado Bravo, Beatriz Zaleski, Oswaldo da Costa Frias, Félix Wan Erven de Barros, Hildebrando de Carvalho, Avelino de Carvalho, Antônio José de Lima, Arnaldo Dyckerhoff, do Taquaril, Carlos Canedo, CEI Angela Maria e CEI Jose Gonçalves da Motta.

“As nossas escolas estão sempre envolvidas com essas ações de conscientização e a Educação para o Trânsito faz parte do dia a dia das unidades. Sensibilizar as crianças e promover essas iniciativas dentro desses espaços além da prevenção é criar cidadãos conscientes”, ressaltou a secretária de Educação Adriana de Paula.

Cada escola apresentou o trabalho desenvolvido pelos alunos nas salas de aula. As apresentações contaram também com muita música e poesia.