Estacionamento irregular gera sanções, como multas, medidas administrativas e remoção do veículoDivulgação

Publicado 27/05/2022 12:04

Petrópolis - A CPTrans vem realizando operações contra o estacionamento irregular por toda a cidade de Petrópolis. Neste mês, foram 500 veículos autuados, 83 rebocados por estacionamento irregular e seis rebocados por estarem abandonados nas vias públicas.

As operações em maio foram realizados nos bairros: Centro, Quitandinha, Bingen, Itamarati, Alto da Serra, Valparaíso, Cascatinha, Corrêas e Estrada da Saudade.

"As operações continuarão sendo realizadas por toda a cidade. É importante que o motorista se conscientize e somente estacione onde for permitido. O estacionamento irregular prejudica a circulação de pedestres nas calçadas. Já o estacionamento irregular nas ruas prejudica todo o trânsito de veículos. Ou seja, é uma prática que prejudica a coletividade", disse o diretor-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.

Além das operações de rotina, a CPTrans atua também quando é acionada (pelas empresas do transporte público ou associações de moradores, por exemplo) ou quando recebe denúncias (que podem ser feitas pelo telefone 24-2237-1703).

Punições

O estacionamento irregular gera sanções, como multas, medidas administrativas e remoção do veículo.

Já o recolhimento de veículos abandonados em vias públicas de Petrópolis é regulamentado pelo decreto municipal 270, de 20 de dezembro de 2013.

Conforme o decreto, quando um agente de trânsito constata um veículo nessa situação, ele afixa um adesivo no veículo ou carcaça convocando o proprietário para retirá-lo do local em no máximo 7 dias. Se o proprietário não retirá-lo nesse prazo, a CPTrans rebocará o veículo para o pátio da companhia.